Für die Papiere von Argenx ging es - belastet von Quartalseckdaten - um 3,1 Prozent abwärts. Damit waren die Titel des Biotech-Unternehmens schwächster Wert im EuroStoxx-50-Index. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten das deutliche Umsatzwachstum Analyst untermauert, schrieb Elmar Kraus von der DZ Bank. Allerdings sei es nicht zu einer positiven Überraschung gekommen, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten.