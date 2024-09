Technologiewerte profitierten neben Zinshoffnungen auch von Meldungen aus Übersee. Microsoft will eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen und seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende zahlen. «Nicht nur sorgt eine Verknappung der Aktien eines Unternehmens für Kursfantasie, Microsoft zeigt damit auch, dass es sich trotz hoher Investitionen in die Künstliche Intelligenz die Flexibilität erlauben kann, sehr viel Geld für den Kauf eigener Aktien in die Hand zunehmen», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.