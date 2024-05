Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets warnte angesichts des gebremsten US-Verbraucherpreisanstiegs vom Vortag vor allzu grosser Euphorie. Zwar seien die Hoffnungen auf eine Zinswende in den Vereinigten Staaten gestiegen. Die Verbraucherpreise bewegten sich aber immer noch deutlich über dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent. Daher komme es auf die Entwicklung in den kommenden Monaten an.