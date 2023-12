Um 0,3 Prozent ging es für CRH nach oben. Die DZ Bank hatte den fairen Wert für die Aktie des Zementherstellers erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. «Mit dem verkündeten Desinvestment der Kalksteinaktivitäten in Europa und der angekündigten Beteiligung an der australischen Adbri verbreitert der Konzern den geografischen Fussabdruck bei einer gleichzeitig verringerten Abhängigkeit von industriellen Aktivitäten in Europa», hiess es dazu./edh/he