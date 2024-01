Nach einem am Mittwoch weitgehend richtungslosen Verlauf an den wichtigsten europäischen Börsen haben die Anleger doch noch Kasse gemacht. Die Unsicherheit ist hoch. Zum einen enttäuschten Details in den Quartalsberichten der US-Börsengiganten Alphabet, AMD und Microsoft. Zum anderen steht in wenigen Stunden die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Die Zahlen europäischer Konzerne und ihre Ausblicke auf 2024 fielen durchwachsen aus und sandten keine eindeutigen Signale für die Gesamtmarktstimmung in den einzelnen Ländern.

31.01.2024 18:46