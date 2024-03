In Zürich fielen zwei Aktien positiv auf: So verzeichneten Idorsia einen Kurssprung von 1,4 Prozent, weil die US-Gesundheitsbehörde FDA den Blutdrucksenker Aprocitentan (Handelsname Tryvio) zugelassen hat. Zudem stiegen Lonza um 5,7 Prozent. Der Pharmazulieferer verkündete den Kauf eines Werks von Roche in den USA. Dies verhalf auch der Roche-Aktie mit 0,8 Prozent ins Plus.