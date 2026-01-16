Zu den europaweit stärksten Sektoren gehörten die Pharmawerte. Hier ragten Novo Nordisk mit einem Aufschlag von 6,5 Prozent heraus. Die Aktie profitierte von einer Zulassung in Grossbritannien für eine höhere Dosierung des Gewichtssenkers «Wegovy». Zudem werden Analysten immer zuversichtlicher. Die Experten von Berenberg und der Bank of America erhöhten ihre Kursziele, während die Deutsche Bank von einem ihrer aussichtsreichsten Werte sprach. Der Kurs von Novo Nordisk hatte sich 2025 nahezu halbiert. Seit Jahresbeginn geht es jedoch kräftig nach oben.