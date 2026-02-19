Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag die Kurs-Rally an Europas Börsen zumindest unterbrochen. Investoren dürften angesichts dieses Szenarios Gewinne mitgenommen haben. Am Vortag hatte es weitere Rekorde an den Börsen in Paris, London und Zürich gegeben. Auch marktführende europäische Aktienindizes wie der EuroStoxx 50 , der Stoxx 50 und der marktbreite Stoxx 600 hatten Höchstmarken erreicht.