Gewinne gab es im Rohstoffsektor, der seine Vortagsverluste wieder aufholte. Er war letztlich mit einem Anstieg um 1,6 Prozent der Spitzenreiter noch vor den Tech-Werten, die einem gewissen Optimismus rund um die Berichtssaison folgten. Am Mittwoch und am Donnerstag werden nach Börsenschluss in den USA die Zahlen dreier grosser Branchengiganten erwartet: Meta , Alphabet und Microsoft .