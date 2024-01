In den USA war die Inflationsrate im Dezember stärker als erwartet auf 3,4 Prozent gestiegen. Die Daten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, von der sich der Markt baldige Zinssenkungen verspricht. «Das Zahlenwerk zeigt, dass eine Zinssenkung bereits in den Frühjahrsmonaten, wie es derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ist, zu voreilig ist», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.