Die wieder anziehenden Ölpreise steigerten wieder die Nachfrage nach Werten aus der Öl- und Gasbranche . Deren Teilindex war mit einem Anstieg um 0,4 Prozent der einzige Gewinner neben den Versicherern . Deren Sektorindex legte noch einen Tick mehr zu und profitierte dabei unter anderem vom Anstieg der Allianz-Aktie . Die Titel des deutschen Versicherungskonzerns profitierten von einer Goldman-Sachs-Kaufempfehlung.