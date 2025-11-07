Bei zumeist überschaubaren Veränderungen gehörten Autowerte zu den wenigen Branchen im Plus. «Die Automobilbranche hat in den letzten Handelsmonaten bereits hohe Kursverluste hinnehmen müssen und zeigt sich am heutigen Handelstag als Fels in der Brandung», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Im Streit um Chips des Autobranchenzulieferers Nexperia zeichnet sich eine weitere Entspannung ab. China habe Exportverbote für Halbleiter von Nexperia aufgehoben, sagte Philipp von Hirschheydt, Chef des Autozulieferers Aumovio , am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg.