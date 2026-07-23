Im Bankensektor gaben Aktien von BNP Paribas trotz ordentlicher Zahlen um 2,8 Prozent nach. Die Erträge im Aktienhandel waren im zweiten Quartal im Jahresvergleich zwar unerwartet stark gestiegen, im Vergleich zu den grossen US-Banken fiel der Zuwachs jedoch eher gering aus. Die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gingen sogar leicht zurück. Dagegen überzeugte in Paris der Autozulieferer Valeo mit seinem Zahlenwerk und den Aussichten für das zweite Geschäftshalbjahr. Die Aktie gewann 5,6 Prozent.