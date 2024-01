Insbesondere die Techrally samt dem Hype um Künstliche Intelligenz sorgen derzeit an den Aktienmärkten Aufwind. Dabei hatte in der vergangenen Woche noch die zunehmende Einsicht auf die Marktstimmung gedrückt, dass die Zinsen wohl erst später im Jahr sinken werden. Mit Spannung wird deshalb der Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde an diesem Donnerstag erwartet, von dem sich die Börsianer weitere richtungweisende Aussagen erhoffen. Eine Leitzinssenkung wird für diese Sitzung nicht erwartet.