Unter den Technologiewerten ragte das Schwergewicht ASML mit plus 7,0 Prozent heraus. Damit nahm es die Spitze im EuroStoxx ein. In Paris gewannen STMicro 4,5 Prozent. Die Aktien reagierten auf starke Vorgaben aus Asien. So war das Samsung -Papier in Seoul auf ein Rekordhoch geklettert und in Hongkong war der Börsengang des Entwicklers von KI-Chips Biren Technology ein voller Erfolg. Der Aktie ging im Vergleich zum Ausgabepreis 76 Prozent höher aus dem Handel.