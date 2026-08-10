Aus Branchensicht waren vor dem Hintergrund des weiter währenden Konflikts um die Strasse von Hormus Öl- und Gasaktien wieder stark gefragt. Zudem erholte sich die Technologiebranche weiter. Die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters ASML zählten mit einem Kursplus von 1,0 Prozent zu den stärksten Aktien im EuroStoxx 50. Die Titel des Chipherstellers STMicro indes gingen auf eine Berg- und Talfahrt und schlossen letztlich 1,0 Prozent tiefer.