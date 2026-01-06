Der Aufwärtsdrang an Europas Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Anleger setzen auf eine Erholung der Konjunktur im Laufe des Jahres. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone erreichte am Nachmittag bei 5.943 Punkten eine weitere Höchstmarke. Zum Handelsende stand ein Plus von 0,14 Prozent auf 5.931,79 Punkte zu Buche. Der marktbreite Stoxx Europe mit 600 Unternehmen aus Europa erreichte ebenfalls eine weitere Höchstmarke.