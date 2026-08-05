Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine Rekordjagd beendet. Der Leitindex der Eurozone hatte sich zwar im frühen Handel noch zu einem weiteren Höchststand aufgeschwungen, doch der Schwung liess schnell nach. Am Ende stand ein Minus von 0,15 Prozent auf 6.476,98 Punkte zu Buche. Nach Ankündigungen der USA und des Irans über Fortschritte hin zu einer Lösung im Iran-Krieg blieben Zweifel an einer schnellen Übereinkunft zur Öffnung der Strasse von Hormus.