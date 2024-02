Vor der Protokoll-Veröffentlichung standen Europas Bankenaktien am stärksten unter Druck. Zudem verpasste ein mehr als achtprozentiger Kursrutsch von HSBC dem Sektor einen Dämpfer. Nachdem Konkurrentin Barclays am Vortag positiv überrascht hatte, enttäuschte die Bank mit ihrer Gewinnentwicklung. Dabei belasteten unter anderem eine drei Milliarden US-Dollar hohe Abschreibung auf die Beteiligung am chinesischen Geldhaus Bank of Communications. Zudem drückte der geplante Verkauf des französischen Filialgeschäfts das Ergebnis im vierten Quartal um zwei Milliarden Dollar nach unten.