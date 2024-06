In London rückten am Nachmittag die Aktien von Deliveroo in den Fokus. Die Papiere des Essenslieferdienstes zogen zeitweise um etwas mehr als 6 Prozent an, schlossen dann aber nur moderat im Plus. Am Markt wurde auf die Finanz-Website «Betaville» verwiesen, die unter dem Schlagwort «Uncooked Alert» Marktgerüchte verbreitet. Aktuell, so hiess es dort, kursierten Gerüchte um einen strategischen Käufer. Personen, die die Lage verfolgten, hätten angedeutet, dass es sich um einen weiteren etablierten Akteur auf dem US-Onlinemarkt für Lebensmittellieferungen handele. Derzeit ist Amazon grösster Anteilseigner von Deliveroo.