Nach einer enttäuschenden ersten Börsenwoche im Juli haben sich Europas Aktienmärkte am Freitag stabilisiert. Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,32 Prozent bei 4236,60 Punkten in das Wochenende. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 3,7 Prozent zu Buche, das war die schwächste Börsenwoche seit Mitte März. Vor allem aus Sorge um weiter steigende Zinsen in den USA hatten die Anleger den Aktienmärkten zuletzt den Rücken zugekehrt.

07.07.2023 18:14