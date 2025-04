Am Abend wird Trump seine neuen Zollpläne verkünden. «Unsere Einschätzung: Trump dürfte sich zunächst maximalen Verhandlungsspielraum sichern, indem er hohe Zölle als Drohkulisse aufbaut», hiess es in einer Einschätzung von Index Radar. «Entscheidend wird jedoch sein, ob er zugleich Gesprächsbereitschaft signalisiert - oder den globalen Handelskonflikt weiter eskalieren lässt.» Entsprechend hoch war die Unsicherheit. «Kein Anleger will dann auf dem falschen Fuss erwischt werden», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.