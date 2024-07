Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, beendete den Tag mit minus 0,97 Prozent auf 4.815,39 Punkte und ähnlich sah es auch an der Pariser Leitbörse aus. In der Schweiz gab der SMI um 0,22 Prozent auf 12.214,90 Punkte nach. Auch beim britischen FTSE 100 bröckelten die Gewinne ab. Er konnte allerdings ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 8.292,35 Punkte in den Feierabend retten.