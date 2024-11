Europas Aktienmärkte haben am Freitag eine turbulente Woche im Minus beendet. Geprägt waren die vergangenen Tage zuvorderst von der US-Präsidentschaftswahl, aber auch vom Scheitern der Ampel-Koalition in Deutschland. Geringer wirkten sich mehrere Leitzinsentscheidungen aus, darunter die in den USA und Grossbritannien.