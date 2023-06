Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenauftakt kaum. In London zogen die Aktien von Aston Martin um mehr als 10 Prozent an. Der Sportwagenhersteller punktete mit einer Vereinbarung mit dem US-Elektroautobauer Lucid für leistungsstarke Elektrofahrzeuge. Lucid liefert den Briten Antriebskomponenten und erhält dafür unter anderem einen Anteil von 3,7 Prozent an Aston Martin. Die Lucid-Titel gewannen in New York zuletzt 7 Prozent.