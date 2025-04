Am Gesamtmarkt waren die Kursgewinne am Montag breit verteilt. Am stärksten legten auf Sektorebene die Aktien aus der Gesundheitsbranche zu, gefolgt von Banken . Unter letzteren kamen die Titel von Banco Santander auf ein Plus von 1,9 Prozent. Wie bekannt wurde, führt das spanische Institut Gespräche mit der österreichischen Erste Group über den Verkauf einer grösseren Beteiligung an seiner polnischen Tochter.