Zur Wochenmitte brachten Quartalszahlen Licht und Schatten. Die Ergebnisse von Adidas und LVMH kamen gut an, ASML enttäuschten dagegen. Das spiegelte sich in den Kursen der jeweiligen Aktien wider. So kletterten LVMH um 2,8 Prozent nach oben. Da die Stimmung der Anleger vor den Zahlen recht gedrückt gewesen sei, stelle das Zahlenwerk eine positive Überraschung dar, merkte die Barclays Bank an.