Defensive Branchen wie Medien , Telekom und Pharma wurden von den Anlegern indes favorisiert. Besonders deutlich ging es für die Gesundheitsbranche nach oben. Dort ragte vor allem die Aktie von Novo Nordisk mit einer Kurserholung um 6,6 Prozent hervor. Der dänische Pharmakonzern profitierte von einer weiteren US-Zulassung für seinen Gewichtssenker Wegovy. Am Nachmittag wurde zudem bekannt, dass die Dänen das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic berechtigten, selbstzahlenden Patienten in den USA für knapp 500 US-Dollar anbietet, was die Hälfte des Listenpreises ist.