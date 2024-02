Bereits am Freitag hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt den Renditen an den Anleihemärkten deutlichen Auftrieb verliehen und so die Stimmung an den Börsen gedämpft. Dieser Renditeanstieg setzte sich am Montag fort. ?Es war ein enttäuschender Wochenauftakt, die Investoren verarbeiten noch immer den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag?, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Hinzu kam am Montag eine zuletzt überraschend gute Stimmung im US-Dienstleistungssektor, die laut Hewson die US-Notenbank hinsichtlich Zinssenkungen noch vorsichtiger stimmen könnte.