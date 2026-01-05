Die Aktien von ASML reagierten mit einem Rekordhoch von knapp 1.056 Euro und einem Kursaufschlag von zuletzt fast sieben Prozent auf eine Hochstufung durch Bernstein Research. Das US-Analysehaus hatte die Anteilsscheine auf «Outperform» hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1.300 Euro angehoben. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie seien für 2026 sein Favorit in der europäischen Halbleiterbranche, schrieb Analyst David Dai. ASML profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speicherchips.