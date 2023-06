Erneut in der Gunst der Anleger standen auch Bankaktien, deren Index mit plus 1,2 Prozent den fünften Tag in Folge zulegte. Er hatte am Donnerstag auch von positiven Branchenvorgabe aus den USA profitiert, nachdem die 23 grössten Geldhäuser in den USA allesamt den jährlichen Stresstest der US-Notenbank Fed bestanden hatten.