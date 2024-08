Zum Wochenschluss profitierte der EuroStoxx weiter von den günstigen US-Konjunkturdaten am Vortag. «Die Sorgen um eine drohende Rezession in den USA scheinen auf einmal wieder übertrieben angesichts guter Daten zum US-Arbeitsmarkt und zu den Konsumausgaben», so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. «Auch die neuen Inflationsdaten gaben wenig Anlass zur Kritik.» Diese hätte vorsichtigen Optimismus erzeugt, da sie auf eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung hindeuteten und somit grünes Licht für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September gäben.