Aus dem Autosektor stach Volvo Cars mit einem Kursrutsch von 4,4 Prozent noch negativ heraus. Das Unternehmen kündigte wegen verspäteter Markteinführungen zweier Modelle sowie Belastungen durch Zölle in etlichen Märkten eine Abschreibung in Höhe von 11,4 Milliarden schwedischen Kronen (umgerechnet rund eine Milliarde Euro) an. Dies werde das Nettoergebnis im zweiten Quartal mit 9 Milliarden Kronen belasten und in den am 17. Juli anstehenden Geschäftszahlen ausgewiesen.