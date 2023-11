Aus Branchensicht waren europaweit Aktien von Einzelhändlern mit am meisten gefragt. Hierfür war ein Kursgewinn von 8,4 Prozent bei Marks & Spencer verantwortlich. Die Analysten von Jefferies sprachen von aussergewöhnlich starken Zahlen des britischen Handelsunternehmens. Negativer Ausreisser in der Branche waren die Titel von Ahold Delhaize , die als EuroStoxx-Schlusslicht um 7,2 Prozent absackten. Die Supermarktkette hatte wegen des stärkeren Euro weniger umgesetzt als vor einem Jahr. Zudem drückten hohe Kosten in den Vereinigten Staaten auf das Ergebnis.