An den Börsen ausserhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,42 Prozent auf 9.138,90 Zähler nach unten. Der schweizerische SMI legte um 0,61 Prozent auf 12.074,33 Punkte zu und damit auf Wochensicht um 1,7 Prozent. Seit Anfang August hat der SMI damit trotz der Zollankündigungen von Donald Trump sogar mehr als 2 Prozent gewonnen.