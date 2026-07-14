Im Anlegerfokus stand die angespannte Lage in der Golfregion und die weiter gestiegenen Ölpreise. Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Strasse von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat dieser in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Zudem ist die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, erneut in Kraft. «Die Strasse von Hormus bleibt der Taktgeber für Ölpreis, Inflation und Börsen», fasste Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Lage zusammen