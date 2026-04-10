Auch Öl-Titel gehörten zu den deutlichen Verlierern, wobei die Abgaben angesichts der zuletzt relativ stabilen Ölpreise überschaubar waren. «Entscheidend für die Entwicklung der Energiepreise und damit auch der Konjunktur ist, ob der Krieg endet und die Strasse von Hormus bald wieder frei befahrbar wird», erklärten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. «Selbst nach einem Kriegsende dürfte es einige Zeit dauern, bis die Versorgungslücken geschlossen sind und die Energieinfrastrukturen wieder vollständig funktionieren.» Die Preise dürften also nicht sofort auf das Vorkriegsniveau fallen.