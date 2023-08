Der Blick auf die einzelnen Branchen in Europa zeigte: Überraschend starke Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns Nvidia boten den Börsen letztlich keine Stütze. Der Technologie-Sektor, der am Morgen die Branchen angeführt hatte, sackte auf den letzten Platz und gab um 2,4 Prozent nach. Nvidia hatte die bereits hohen Erwartungen am Vorabend deutlich übertroffen, allerdings schreibt etwa Analyst Vivek Arya von der Bank of America: Angesichts des «ganzheitlichen Ansatzes» von Nvidia dürfte es für Konkurrenten extrem schwer sein, aufzuholen.