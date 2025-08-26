Vor allem die Pariser Börse wurde von der Entwicklung in Frankreich belastet: Der Leitindex Cac 40 verlor 1,7 Prozent. Im Streit um den anstehenden Sparhaushalt will Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte er. Bank-Ökonomen fürchten wirtschaftlichen Schaden, sollte die Regierung in Frankreich stürzen. Die drei grössten EuroStoxx-Verlierer kamen mit Vinci , BNP Paribas und Axa alle aus Frankreich.