Im Schweizer Leitindex SMI und auch an der US-Börse Nyse wurde an diesem Tag erstmals die Aktie von Amrize gehandelt. Amrize ist das Nordamerikageschäft des Baustoffkonzerns Holcim , das abgespalten wurde und als US-Infrastruktur-Wachstumsunternehmen gilt. Die Amrize-Papiere, die zunächst bis etwa Mitte September im SMI bleiben werden, schlossen bei 39,31 Franken. Holcim - ohne Amrize - schlossen unterdessen mit 54,26 Franken. Die beiden Unternehmen sind nach dem ersten Handelstag zusammen in etwa so viel wert wie der frühere Gesamtkonzern. Das Holcim-Management hatte für Amrize auf eine höhere Bewertung gehofft./ck/jha/