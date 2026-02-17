Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. London und Zürich meldeten Rekorde. Rückenwind gab es aus den USA, wo die Börsenindizes anfängliche, teils herbe Kursverluste wieder wettmachen konnten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone drehte nach vorübergehenden Verlusten am Nachmittag wieder ins Plus und brachte es zum Schluss auf einen Gewinn von 0,72 Prozent auf 6.021,85 Zähler. Schon seit dem Jahresanfang kämpft der Index um die runde Marke von 6.000 Punkten.