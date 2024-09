AFX) - Eine hartnäckig hohe Inflation in den USA hat am Mittwoch anfängliche Kursgewinne an Europas Börsen grossteils wieder zunichtegemacht. Lag der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 am frühen Nachmittag kurz vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise noch rund 1 Prozent im Plus, so stand zum Handelsende für den Index nur noch ein moderates Plus von 0,35 Prozent auf 4.763,58 Zähler zu Buche.