Enttäuschende Inflationsdaten aus den USA haben am Dienstag die europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx 50 fiel um 1,20 Prozent auf 4689,28 Punkte. An den Börsen in Frankreich und Grossbritannien ging es ebenfalls nach unten: Der Cac 40 in Paris verlor 0,84 Prozent auf 7625,31 Punkte, der FTSE 100 in London gab um 0,81 Prozent auf 7512,28 Zähler nach.

13.02.2024 18:23