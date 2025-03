Aktien von Fluggesellschaften standen wegen Umstufungen der Deutschen Bank im Blick. So büssten Air France-KLM in Paris 4,3 Prozent ein und Easyjet in London 1,5 Prozent, während Ryanair in Dublin um 0,7 Prozent stiegen. Der Anstieg markttechnischer, geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit könnte auf absehbare Zeit so bleiben, schrieb Analyst Andy Chu zur europäischen Transportbranche und bevorzugt daher Qualitätsaktien wie das Papier des irischen Billigfliegers. Er hob es daher auf «Buy», während er zugleich Air France auf «Sell» und Easyjet auf «Hold» abstufte.