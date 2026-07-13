Der Autokonzern Stellantis steigerte den Absatz im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 10 Prozent. Vor allem ein dickes Plus in Nordamerika von 38 Prozent sorgte für den Aufschwung. Insbesondere neue oder aufgefrischte Modelle mit weiteren Antriebsvarianten seien bei den Kunden gut angekommen, hiess es. Im stückzahlenmässig grössten Markt Europa ging es um 5 Prozent nach oben. Die Stellantis-Papiere legten um 1,9 Prozent zu.