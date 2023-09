Unternehmensnachrichten waren zu Wochenbeginn Mangelware. Bei Novo Nordisk konnten sich die Anleger am Ende über weitere Kursgewinne von 0,7 Prozent freuen, nachdem der dänische Pharmahersteller sein Gewichtssenkungsmittel Wegovy nun auch auf den britischen Markt gebracht hat. Bereits am Freitag hatte Novo Nordisk den französischen Luxusgüterkonzern LVMH als wertvollstes europäisches Börsenunternehmen abgelöst. Dessen Aktien knüpften mit einem Minus von 0,4 Prozent an die jüngsten Verluste an./gl/nas