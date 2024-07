Letzterer wurde von deutlichen Kursverlusten der Fluggesellschaften nach unten gezogen. Diese litten besonders stark unter den von Crowdstrike verschuldeten IT-Problemen. So laufen nach der IT-Störung am Hauptstadtflughafen BER in Berlin die Systeme zwar wieder - der Flugbetrieb in Schönefeld wird aber noch bis in die Nacht hinein beeinträchtigt sein. Auch am Hamburger Flughafen kam es zu Einschränkungen. In anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört.