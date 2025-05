Aus Branchensicht stachen unter den wenigen Gewinnern die Automobilwerte positiv hervor. Mehrere deutsche Autohersteller verhandeln einem Pressebericht zufolge mit der US-Regierung über die Ausgestaltung von Zöllen. BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen (VW) arbeiteten mit dem US-Handelsministerium an einem Mechanismus, der Import- und Exportleistungen miteinander verrechne, berichtete das «Handelsblatt» unter Berufung auf Konzernkreise. Im Gegenzug für Zollerleichterungen hätten die deutschen Autohersteller Milliardeninvestitionen in den USA in Aussicht gestellt.