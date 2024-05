Die Aktien des Bergbaukonzerns Anglo American weiteten ihr Minus aus und schlossen rund 3 Prozent tiefer, nachdem Konkurrent BHP dessen Übernahme vorerst aufgegeben hatte. Der australische Konzern will angesichts des Widerstands gegen seine Pläne keine verbindliche Offerte abgeben, wie er weniger als eine Stunde vor Ablauf der Angebotsfrist am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte das Management von Anglo American eine Verlängerung der Frist abgelehnt. Die Übernahme wäre der grösste Zusammenschluss in der Bergbaubranche seit mehr als einem Jahrzehnt gewesen. Die in London gelisteten BHP-Titel zogen um 0,8 Prozent an.