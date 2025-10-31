Während die Bankbranche die einzige in Europa mit Gewinnen war, zeigte sich der Versicherersektor am schwächsten. In Frankreich enttäuschte vor allem Scor mit seiner Solvabilitätsquote, was die Aktie um 13 Prozent einbrechen liess. Axa sackten im EuroStoxx um 4,4 Prozent ab. Hier enttäuschte vor allem das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen, aber auch eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken).